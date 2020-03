Castiglion Fiorentino: da domani è possibile usufruire del servizio a domicilio per avere un libro della Biblioteca

“Gambe ai Libri!”. Parte domani il nuovo servizio messo a disposizione dall’amministrazione comunale per tutti coloro i quali vorranno leggere un libro della Biblioteca comunale. Basta prenotare il libro preferito e questo verrà recapitato al proprio domicilio. Dopo la spesa, quindi, viene dato il “cibo” alla mente. È possibile prenotare il libro telefonando allo 0575 65 64 02 o mandare una e-mail all’indirizzo [email protected]

Il servizio sarà attivo da domani, le telefonate si ricevono in orario di ufficio.

“Anche la cultura, in questi particolari momenti, non può stare ferma. In questi giorni così complicati, in cui di tempo ne abbiamo davvero tanto per stare in casa e reinventare la nostra quotidianità, i nostri orari, le priorità, il libro può giocare un ruolo fondamentale. Intrattenimento, svago ma anche approfondimento da soli o insieme alla famiglia. Quindi diamo ‘Gambe ai Libri’ e affrontiamo queste lunghe giornate volte a contrastare la pandemia da Covid-19 in maniera diversa e se possibile più serena” dichiara l’assessore alla Cultura, Massimiliano Lachi.