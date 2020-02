Anno educativo 2020/2021, aperte le iscrizioni agli asili nido comunali

Sono aperte le iscrizioni agli asili nido per l’anno educativo 2020/2021 per i bambini residenti nel Comune di Arezzo, in regola con le vaccinazioni sanitarie, nati dal primo gennaio 2018 al 7 settembre 2019 compresi.

Gli asili nido sono quelli comunali: Cesti, Cucciolo, Indicatore, Masaccio, Modesta Rossi, Orciolaia, Peter Pan, Villa Sitorni, Aziendale, Bagnoro, il Matto, il Bastione. A questi vanno aggiunti gli asili nido privati accreditati e convenzionati: Aliotti, Bianca Maria Bianchini, Maria Consolatrice, Sant’Antonio, San Biagio, Melograno, Tati e Tate.

La tipologia oraria di tempo prolungato (esclusi Cucciolo, Masaccio e Bastione) sarà attivata in presenza di almeno 7 richieste per la fascia 12/24 mesi e almeno 10 richieste per la fascia 24/36 mesi.

Per agevolare le famiglie nella scelta del nido, il 3 e il 10 marzo, in occasione degli Open Day, sarà possibile visitare le strutture dalle ore 16.30 alle ore 18.30.

La domanda di ammissione dovrà essere presentata esclusivamente online accedendo al sito internet www.comune.arezzo.it nel periodo che va da oggi, 25 febbraio, al 25 marzo 2020 (termine ore 14).

Per eventuali informazioni ci si può rivolgere all’Ufficio Servizi Educativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12, ai seguenti numeri di telefono: 0575/377287 – 0575/377401 – 0575 377256 (email: [email protected])