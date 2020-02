“Bartleby, lo scrivano”, mercoledì 26 febbraio Leo Gullotta protagonista al Teatro Dante di Sansepolcro

È in programma mercoledì 26 febbraio alle 21:00 il sesto spettacolo della Stagione Teatrale 2019-20 organizzata dal Comune di Sansepolcro in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Al Teatro Dante Leo Gullotta interpreta “Bartleby, lo scrivano”, liberamente ispirato al racconto di Herman Melville, secondo l’adattamento e la drammaturgia di Francesco Niccolini.

Una produzione di Arca Azzurra Produzioni. La regia è di Emanuele Gamba. In scena con Leo Gullotta anche gli attori di Arca Azzurra, Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali, Massimo Salvianti e Lucia Socci.

Trama

Un giorno viene assunto un nuovo scrivano è un uomo da nulla: «…rivedo ancora quella figura,scialba nella sua dignità, pietosa nella sua rispettabilità, incurabilmente perduta». Bartleby si chiama, e fa lo scrivano. Copia e compila diligentemente le carte che il suo padrone gli passa. Finché un giorno decide di rispondere a qualsiasi richiesta con una frase che è rimasta nella storia: “Avrei preferenza di no”. Solo quattro parole, dette sottovoce, senza violenza e senza senso. Un gentile rifiuto che paralizza il lavoro e la logica e sconvolge tanto l’ufficio che la vita intima del datore di lavoro.

Da quel momento Bartleby si spegne: sta inerte alla scrivania, poi in piedi per ore a guardare verso la finestra. Smette di uscire durante le pause, non beve, non mangia, arriverà a dormire di nascosto nell’ufficio, preoccupando prima, e impietosendo poi il suo principale che non riesce a farsi una ragione di quel comportamento. Il fatto è che Bartleby, semplicemente, ha deciso di negarsi. Perché? Quando lo scopriremo, sarà troppo tardi.

durata: 1h e 30’ (senza intervallo)

Info e contatti – Biblioteca Comunale di Sansepolcro 0575-732219; Fondazione Toscana Spettacolo www.toscanaspettacolo.it