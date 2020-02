Antiquaria, Comanducci: “200 espositori, buon numero per marzo. Visitatori? Poteva andare peggio”. Ghinelli: “nonostante il Coronavirus, Arezzo resta presente”

“Gli espositori sono duecento. E per essere l’edizione di marzo poteva andare peggio. Negli anni scorsi, senza Coronavirus, erano stati anche meno. I visitatori? Non sta andando così male. Certo, non ci sono grandi numeri. Ma ce lo aspettavamo. E comunque non potevamo annullare una manifestazione che si svolge regolarmente ogni primo del mese da oltre mezzo secolo, esattamente da 52 anni. È saltata una sola volta, per una nevicata straordinaria. Arezzo doveva dare un segnale forte” queste le parole dell’assessore Marcello Comanducci sull’edizione della Fiera Antiquaria, che si svolge nel fine settimana. Un fine settimana in cui in Italia si vive l’emergenza Coronavirus. Ad Arezzo e nell’aretino non ci sono comunque casi.

Tra i banchi ci sono persone che girano, aretini ma anche qualche turista italiano. Cartine alla mano si spostano tra le strade e le piazze della città, non affollatissima ma comunque frequentata. Con anche gente nei negozi.

La psicosi Coronavirus ha finalmente allentato la presa.

Ed era questa la speranza, anche per l’economia locale e per il turismo. Anche se la botta c’e’ stata e ancora c’e.

“La Fiera Antiquaria si svolge regolarmente. Ho emanato alcune indicazioni preventive. Arezzo non si ferma, Arezzo è presente. Dobbiamo far prevalere la normalità”.

Nelle interviste video anche il punto dell’assessore Comanducci sul grave danno subito dal turismo e sull’appello fatto al ministro Franceschini.