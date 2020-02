Turista rapinato al bancomat in viale Michelangelo. Signora chiama la polizia e racconta i fatti in diretta, due arresti

Rapina mercoledì notte in viale Michelangelo. Per questo è stata allertata la polizia, con una chiamata al 113, che è immediatamente intervenuta sul posto.

A telefonare una signora aretina raccontando ciò che stava accadendo torto ai suoi occhi: un giovane turista sudamericano era stato aggredito da due cittadini magrebini allo scopo di derubarlo dopo aver effettuato un prelievo presso lo sportello automatico di fronte all’Eden.

Grazie al coordinamento operato dalla sala radio, in costante contatto telefonico con la donna, è intervenuto immediatamente un equipaggio della Squadra Volanti che ha rintracciato i due soggetti in fuga per le vie del centro.

Uno dei due ha tentato di nascondersi sotto ad un’autovettura in sosta, ma è stato prontamente catturato dai poliziotti della Questura di Arezzo, opponendo una forte e violenta resistenza all’arresto.

Il complice è riuscito a fuggire, venendo comunque riconosciuto dall’equipaggio della volante intervenuto, intento a contenere l’irruenza del primo malvivente.

Il primo rapinatore, già noto alle FF.OO. come S.O. di anni 29 originario del Marocco, irregolare sul territorio nazionale, è stato immediatamente riconosciuto dalla vittima e condotto presso le Camere di Sicurezza della Questura in stato di arresto per essere poi tradotto in carcere.

Il secondo rapinatore, B.K. di anni 29, originario del Marocco e irregolare sul territorio nazionale, è stato rintracciato il giorno successivo dopo aver perpetrato un nuovo tentativo di furto ai danni di un esercizio commerciale del centro.

Entrambi hanno a loro carico numerose segnalazioni per reati analoghi, oltre che per spaccio di sostanze stupefacenti.