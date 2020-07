Antiquaria di agosto, il sindaco Ghinelli spinge per farla tornare in centro

Stiamo lavorando per poter svolgere la Fiera Antiquaria di agosto nel centro cittadino. Di far tornare quindi la manifestazione nella sua location. Lo ha detto, in sintesi, stamani il sindaco Alessandro Ghinelli.

Dopo la ripartenza a giugno era stata spostata al Prato per motivi di sicurezza. Lo spazio del Prato infatti garantiva il distanziamento imposto dal Covid.

Stamani il sindaco ha spiegato di avere contatti con il Prefetto per cercare di riportare la Fiera in centro, come richiesto da più parti. I dubbi, probabilmente, restano legati all’andamento dell’epidemia.