Montevarchi Estate 2020, rassegna “c’è musica in piazza”. 21 luglio ORE 21.15 – Sauro Vietti in concerto in piazza vittorio veneto

Prende il via martedì 21 luglio in piazza Vittorio Veneto la rassegna di musica rock nazionale e internazionale “C’è musica in piazza” che propone una serie di concerti di gruppi musicali e di solisti curati dall’Associazione Via dei Musei. La serie di concerti fanno parte della stagione estiva organizzata dal Comune di Montevarchi in collaborazione con il mondo associativo culturale del territorio dal titolo “Montevarchi Estate 2020”.

Martedì 21 luglio alle ore 21.15 si terrà il concerto di Sauro Vietti noto musicista di Montevarchi che si esibisce in musica da piano bar dagli anni 90. Ha avuto la possibilità di esibirsi anche su Rai Due durante alcuni programmi curati da Paolo Limiti. La sua sarà una serata dedicata alla musica pop italiana e internazionale con l’interpretazione di grandi classici.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito. Viste le norme sul distanziamento fisico, il numero definito dei posti a disposizione e l’obbligo di registrazione dei partecipanti, è consigliabile la prenotazione, per evitare di non poter accedere allo spettacolo. Si consiglia anche di presentarsi all’ingresso del luogo dove si svolgerà lo spettacolo con anticipo per poter effettuare tutte le verifiche necessarie per l’accesso alla sala (controllo temperatura, rilascio nominativi, pulizia delle mani). L’accesso alla sala avverrà con l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (che potrà essere tolta una volta giunti al posto a sedere).

Le prenotazioni si possono effettuare:

– online presso il sito del comune di montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it aprendo in home page la news “Montevarchi Estate 2020 ecco il programma”

– presso la pagina Facebook del comune nello spazio dedicato agli eventi di Montevarchi Estate 2020, nello specifico evento che interessa cliccando sul link nello spazio dedicato ai biglietti

– inviando una mail a: [email protected]

– telefonando al numero 055.9108212 (dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.30 e martedì e giovedì ore 15.30 – 17.30).