Appello: La Costituzione e la cittadinanza ai tempi del virus

“La Costituzione e la cittadinanza ai tempi del virus”, è questo il titolo di un documento-appello promosso da uomini e donne uniti dall’aver partecipato alle campagne referendarie del 2006 e 2016 in difesa della Costituzione, e che si stanno preparando per quella che precederà il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Dato il regime di distanziamento sociale, e in considerazione del fatto che i promotori dell’appello risiedono in città diverse (da Palermo a Pordenone), l’appello è stato messo a punto in teleconferenza ed esprime la preoccupazione per le conseguenze dell’attuale crisi sanitaria, dalla quale prevedibilmente non sarà possibile tornare a quella che veniva considerata la “normalità”.

Al necessario ripensamento delle fallimentari politiche neo-liberiste, particolarmente evidenti nel campo socio-sanitario e ambientale, e all’abbandono del progetto di “autonomia differenziata regionale”, dovrà aggiungersi una attenta strategia di investimenti pubblici finalizzata al rilancio occupazionale, ispirata ai principi della solidarietà e della equità fiscale.

Il documento-appello, respingendo nettamente la fantasiosa proposta “costituente” del sindaco di Milano Sala, chiede la riaffermazione della centralità del Parlamento, ed esprime una forte preoccupazione per le tendenze centralistiche e autoritarie degli ultimi anni, che potrebbero essere ulteriormente alimentate dalle attuali limitazioni delle libertà individuali (peraltro giustificate in questa fase di eccezionalità). Anche in un periodo così drammatico, nel quale prevalgono il dolore e la paura, non può venir meno l’attenzione al rispetto del dettato costituzionale, che può garantirci dalle tentazioni anti-democratiche che già rinascono in altri Paesi europei.

L’appello, che fino a oggi è circolato quasi esclusivamente su alcune pagine web o per contatti diretti, ha raggiunto quasi un migliaio di sottoscrizioni, anche da parte di costituzionalisti e rappresentanti dell’associazionismo. Il testo con le prime sottoscrizioni è disponibile anche sulla pagina Facebook “La Costituzione ai tempi del virus”, può essere ancora sottoscritto, e può essere richiesto all’indirizzo di posta elettronica [email protected].