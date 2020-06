Avrebbe apostrofato in maniera non gradita la sua compagna. Per questo un tunisino, classe 1980, ha aggredito violentemente un marocchino, classe 1979, in piazza Guido Monaco.

L’episodio ieri sera intorno alle 22.

Sul posto i sanitari e i carabinieri. L’aggressore è stato denunciato per lesioni aggravate mentre per la vittima, portata al San Donato, la prognosi è di trenta giorni.