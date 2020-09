Appuntamento ad Anghiari, cresce l’attesa per “I Centogusti dell’Appennino”

In un momento di grande difficoltà come quello che stiamo vivendo, legato all’emergenza Covid-19, la macchina organizzativa de I Centogusti non si è lasciata scoraggiare, lavorando durante tutti questi mesi per offrire, in sicurezza, a tutti i visitatori che sceglieranno Anghiari come meta del loro viaggio nei giorni del 30 – 31 Ottobre e 1° Novembre, un ricco week-end indimenticabile alla scoperta del Paese, teatro della famosa battaglia tra fiorentini e milanesi, e del meglio dell’enogastronomia.

La mostra, dedicata al mondo dell’agriturismo e dell’enogastronomia, rappresenta un momento di incontro diretto tra produttore e consumatore. Presenti come sempre innumerevoli articoli d’eccellenza, dai pecorini al cioccolato, dai vini agli ortaggi, dai dolci tipici ai salumi, con possibilità di degustazioni e acquisto sul posto, con il vantaggio di un dialogo diretto con le aziende produttrici.

Il tutto sarà accolto come da tradizione nel centro storico di uno dei borghi più belli d’Italia, che per l’occasione aprirà le tipiche botteghe per ospitare le aziende e i visitatori. La mostra rappresenta ormai un appuntamento fisso per le realtà enogastronomiche del territorio, tanto da essere giunta alla XXI edizione.

Nei giorni della mostra saranno attivi uno stand con degustazione di panini tipicamente toscani ed il caratteristico braciere per la cottura diretta di caldarroste del Ponte alla Piera. Ricordiamo inoltre l’annuale “Camminata dei Centogusti” che si svolgerà Domenica 1° Novembre con partenza dalle mura.