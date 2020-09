Mostra dedicata a Remo Gardeschi, un grande successo di pubblico

Si è conclusa in Palazzo del Podestà la mostra dedicata all’artista montevarchino Remo Gardeschi, organizzata dalla famiglia Gardeschi, da Federica Marrubini, da Lorenzo Bigi, il contributo nella realizzazione delle foto di Marco Bartolini con la collaborazione del Comune di Montevarchi e il Patrocinio della Provincia di Arezzo. In 11 giorni di apertura sono stati quasi 1100 i visitatori.

E’ stato un vero successo per l’alta partecipazione di pubblico e un bellissimo modo per riscoprire la bravura di questo artista forse per troppo tempo dimenticato, e per apprezzare la qualità delle sue opere.

Dunque veramente complimenti a coloro che hanno ideato il percorso della mostra, che hanno scritto il bellissimo catalogo, che hanno accolto e accompagnato nella visita il pubblico.

Un ringraziamento va anche al Comune di San Giovanni Valdarno che ha imprestato una delle opere realizzate da Remo Gardeschi.

Queste le foto che abbiamo scelto per ricordare la mostra e le parole di Federica Marrubini che tanto ha lavorato alla sua organizzazione: “Finalmente Remo ha avuto l’opportuna attenzione che meritava. L’arte, la bellezza e il sentimento sono la speranza per l’umanità”.