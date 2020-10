Appuntamento gratuito a Casa Bruschi con il libro “Testone il piccione”

Sabato 17 ottobre alle ore 17,00 la Fondazione Ivan Bruschi, amministrata da UBI Banca, promuove, in collaborazione con Officine della Cultura, il secondo evento della rassegna Ottobrì – Ottobre dei Libri a Casa Bruschi: la presentazione gratuita, animata da letture e interazioni con i bambini, del romanzo “Testone il piccione”, edito da Vertigo Edizioni.

Il bizzarro racconto di “Testone” sarà curato da Ilaria Violin, attrice, educatrice e parte della sezione aretina di Legambiente, in dialogo con Gianni Micheli, autore del libro e performer aretino dalle tante sfaccettature. L’incontro, dedicato ai giovani lettori dai 6 anni in su e alle loro famiglie, costituirà un’occasione giocosa per parlare di curiosità, scoperta e tradizioni, del ruolo dell’amicizia e della necessità dell’ascolto, del valore della differenza e del coraggio della responsabilità.

L’evento, grazie alla collaborazione con la sezione di Arezzo del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, si inserisce nello speciale percorso di visita della città proposto in occasione delle “Giornate FAI d’Autunno”, che partendo dal Palazzo della Provincia farà scoprire ai partecipanti ritratti, monumenti e ricordi del centro storico dedicati agli aretini più illustri.

L’ingresso è gratuito, ma dato il numero limitato di posti si richiede la prenotazione, telefonando al numero 0575 354126 o scrivendo a [email protected]

La rassegna Ottobrì, pensata per far dialogare i libri con i giovani lettori e le loro famiglie mantenendo il piacere della lettura ad alta voce, in adesione all’iniziativa nazionale “Oltre il Maggio dei Libri”, si concluderà a Casa Bruschi sabato 24 ottobre con un altro pomeriggio ad ingresso gratuito: la scoperta del romanzo “Iulius e la corsa delle bighe volanti”, in compagnia dell’autore Andrea D’Ortenzio.

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi live streaming all’interno dei canali social di Officine della Cultura – pagina Facebook e canale YouTube OfficineProduzioni – nell’ambito della rassegna Officine Foyer.