Sansepolcro: consiglio comunale e surroga di un consigliere

Torna a riunirsi lunedì prossimo 19 ottobre il consiglio comunale di Sansepolcro. Inizio alle ore 20 per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Approvazione dei verbali delle sedute precedente;

2) Surroga di un Consigliere ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 267/2000;

3) Determinazioni in merito alle Commissioni Consiliari a seguito della surroga di un Consigliere Comunale;

4) Presa d’atto della decadenza dalla carica di Consigliere dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Montani della Valtiberina Toscana del Consigliere Del Siena Francesco e nomina dei nuovi rappresentanti di maggioranza;

5) Comunicazioni del presidente del Consiglio;

6) Comunicazioni del sindaco;

7) Interrogazione del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Sansepolcro inerente impianti della pubblica illuminazione e relativi investimenti;

8) Interrogazione del consigliere Tonino Giunti (Forza Italia) sul posteggio a disco orario del Centro Commerciale Valtiberino;

9) Interrogazione del consigliere Tonino Giunti e del consigliere Alessandro Rivi in merito alla selezione pubblica per l’affidamento in uso per tre anni degli spazi denominati “Teatro alla Misericordia”, di proprietà comunale per fini culturali di pubblica utilità.

La seduta è aperta alla cittadinanza nel rispetto delle norme vigenti in materia di Covid e potrà comunque essere seguita in streaming sul sito www.comune.sansepolcro.ar.it.