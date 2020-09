Arancini di riso velocissimi a modo mio

Bentornati alle ricette di Zenzero&Cannella!

Tutti di solito adorano gli arancini di riso…e nella ricetta originale siciliana l’arancino per eccellenza é quello con ragù e piselli…ma non sempre si ha il tempo per preparare il ragù o si dispone di un buon ragù casalingo pronto… Quindi? Quindi vi propongo una alternativa velocissima a modo mio che potrete friggere oppure, per un risultato molto più leggero, cuocere in forno!

Il risultato un ottimo arancino gustosissimo e stuzzicante anche senza ragù, perfetto per antipasti, stuzzichini, buffet, feste ecc!!

INGREDIENTI:

1 uovo +1 altro per la panatura

50 gr parmigiano grattugiato

50 gr pisellini finissimi cotti al vapore

100 gr prosciutto cotto a dadini o tritato

Pangrattato q.b.

50 gr olive verdi o nere denocciolate tagliate a rotelline

70 gr caciocavallo o provolone a piacere

Olio di semi per friggere(o in alternativa cottura in forno)

250 gr riso vialone nano

1 bustina zafferano

PREPARAZIONE:

Per prima cosa lessate il riso in pochissima acqua leggermente salata, deve assorbire tutta l’acqua e risultare bello sodo. A cottura ultimata unite lo zafferano, farlo sciogliere bene e quando il riso é tiepido aggiungere 1 uovo leggermente sbattuto e il parmigiano. Far raffreddare completamente allargando il riso in una insalatiera larga e capiente.

Prendere una cucchiaiata piena di riso, mettere sul palmo della mano leggermente unta e al centro mettere qualche cubetto di formaggio, alcune olive e prosciutto cotto oppure formaggio, piselli e prosciutto cotto. Richiudere l’arancino con un pó di riso stringendo piano l’arancino con le mani a formare una pallina oppure dandogli la classica forma a goccia.

Adagiare su un vassoio o piatto rivestito con carta forno. In una piccola ciotola sbattere l’uovo rimasto e mettere il pangrattato in un’altra ciotola vicina.

Passare velocemente ogni arancino prima nell’uovo poi nel pangrattato pressando bene a questo step per far aderire il Pangrattato e compattare il tutto.

Friggere gli arancini in una padella alta con poco olio di semi girandola di tanto in tanto fino a perfetta doratura, sgocciolare con una schiumarola e mettere a raffreddare su carta paglia o altra carta assorbente da frittura.

Servire caldi o a temperatura ambiente.

In alternativa cuocere in forno caldo a 220°C su teglia foderata con carta forno per 30 min circa o fino a perfetta doratura.

Alla prossima ricetta!

Chiara Castellucci