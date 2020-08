“Cultura e turismo culturale per Arezzo: proposte e idee per la città dei prossimi anni” è il titolo dell’incontro promosso da Arezzo 2020 per cambiare a sinistra in programma Lunedì 17 agosto, alle ore 18.30, nella terrazza del Circolo Aurora in Piazza S.Agostino.

All’iniziativa parteciperanno Tito Barbini, scrittore, Francesco Romizi, consigliere comunale e candidato di Arezzo 2020, Rachele Fusai, guida turistica, Anna Pagano, candidata di Arezzo 2020.

Arezzo 2020 per cambiare a sinistra