Coronavirus, un 1 nuovo caso in provincia di Arezzo

La situazione dalle ore 14 del giorno 15 agosto alle ore 14 del giorno 16 agosto relativa alla diffusione del COVID, evidenzia nell’ambito della provincia di Arezzo 1 caso.

Si tratta di un uomo di 31 anni (comune di sorveglianza Montevarchi). Rientrato da Formentera, è adesso in isolamento domiciliare.

Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi recentemente, ha incrementato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Ne ha quindi evidenziati 4 per il caso di Arezzo che sono stati già posti in isolamento. Tutti sono stati sottoposti a tampone di cui si è in attesa dei risultati.