Arezzo Calcio Femminile: il punto sul campionato di serie C

È un periodo di pausa per il Campionato di Serie C Nazionale, Girone C. Dopo la gara contro il Sassari il girone si è preso due settimane di sosta, tempo che l’Arezzo Calcio Femminile utilizza per preparare al meglio le otto giornate che mancano al termine del campionato, dove si profilano degli incontri davvero interessanti.

Luca Bonci, alla guida della conduzione tecnica amaranto subentrato a fine dicembre ad Antonio Paduano, al quale la società ha espresso i più sentiti ringraziamenti per l’attività svolta con impegno, serietà e correttezza personale, commenta così il percorso compiuto: << In queste due settimane di pausa ne abbiamo approfittato per allenarci intensamente e per provare nuove soluzioni di gioco, oltre alla partecipazione ad alcuni eventi che sicuramente ci permetteranno di rafforzare ancor di più la coesione del gruppo. Dopo la sosta riprenderemo con la Res Women: una partita da affrontare con concentrazione e attenzione sui dettagli. In campionato ci troviamo in una posizione che probabilmente non rispecchia a pieno le prestazioni agonistiche espresse: ci siamo persi qualche punto per la strada ma siamo stati altrettanto bravi a non sbagliare nei match clou della stagione come nell’ultima gara giocata contro il Sassari, mentre potevamo sicuramente fare di più nella sconfitta a Pontedera. Abbiamo ampi margini di miglioramento in quanto siamo una squadra giovane, amalgamata con le giocatrici della categoria Juniores, che ha da poco vinto il proprio campionato, e punteremo sicuramente a migliorare la nostra classifica sfruttando la crescita di tutte le ragazze.>>