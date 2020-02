Giovi, alcune voci contrarie alla nuova viabilità: “prima si dovevano fare tutti i lavori, non solo una striscia”

“Prima di riaprire una strada si dovevano rifare tutti i lavori. E intendo tutti, dall’allargamento dei marciapiedi alle fognature. Non una striscia di vernice in cima e in fondo alla via”.

Questa la reazione di una residente a Giovi in merito alla riapertura di una strada, all’interno della lottizzazione cosiddetta Fontarnaia. Le auto non potevano transitare per la presenza di un immobile fatiscente che adesso, hanno spiegato, sindaco e vicesindaco “è stato messo in sicurezza”.

La signora che ha parlato ai nostri microfoni ritiene però che non siano stati fatti interventi importanti tali da riconsentire la viabilità.

