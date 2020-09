Arezzo Che Spacca, Bob Who (ex Bob Corn) in concerto al CAS di Tortaia il 12 Settembre

๐Ÿญ๐Ÿฎ ๐—ฆ๐—˜๐—ง๐—ง๐—˜๐— ๐—•๐—ฅ๐—˜ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฌ

๐—•๐—ข๐—• ๐—ช๐—›๐—ข (๐—ฎ๐—น๐—ถ๐—ฎ๐˜€ BOB CORN)

๐—ถ๐—ป ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ผ ๐—ฎ๐—น ๐—–.๐—”.๐—ฆ. ๐—ฑ๐—ถ ๐—ง๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ฎ๐—ถ๐—ฎ, ๐˜ƒ๐—ถ๐—ฎ ๐—”๐—น๐—ณ๐—ถ๐—ฒ๐—ฟ๐—ถ ๐Ÿฏ๐Ÿฌ (๐—”๐—ฟ๐—ฒ๐˜‡๐˜‡๐—ผ)

๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด Eleonora Betti

๐—ถ๐—ป๐—ถ๐˜‡๐—ถ๐—ผ ๐—ฐ๐—ผ๐—ป๐—ฐ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ถ ๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐Ÿฎ๐Ÿญ.๐Ÿฌ๐Ÿฌ

๐—–๐—ข๐—ก๐—ง๐—ฅ๐—œ๐—•๐—จ๐—ง๐—ข ๐Ÿฑ ๐—˜๐—จ๐—ฅ๐—ข ๐—”๐—Ÿ๐—Ÿ’๐—œ๐—ก๐—š๐—ฅ๐—˜๐—ฆ๐—ฆ๐—ข

–

evento organizzato daย AREZZO CHE SPACCAย in collaborazione con

Arezzo โ€ข Men/Go Music Fest e Arezzo Crowd TV

๐™€๐™‘๐™€๐™‰๐™๐™Š ๐™Ž๐™ ๐™‹๐™๐™€๐™‰๐™Š๐™๐˜ผ๐™•๐™„๐™Š๐™‰๐™€

INVIANDO I NOMINATIVI A

๐™ฅ๐™ง๐™š๐™ฃ๐™ค๐™ฉ๐™–๐™ฏ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™š๐™˜๐™๐™š๐™จ๐™ฅ๐™–๐™˜๐™˜๐™–@๐™œ๐™ข๐™–๐™ž๐™ก.๐™˜๐™ค๐™ข

๐™ˆ๐˜ผ๐™“ 70 ๐™‹๐™Š๐™Ž๐™๐™„ ๐˜ผ ๐™Ž๐™€๐˜ฟ๐™€๐™๐™€

Data la situazione di emergenza COVID-19, per poter garantire un corretto svolgimento della serata, rispettando le vigenti norme di prevenzione e sicurezza, si consiglia di arrivare nella fascia oraria che va dalle 20.30 alle 21.20, per consentire alla fila dei prenotati di scorrere in maniera distanziata e senza creare eventuali assembramenti. Dalle 21.30 ogni prenotazione sarร considerata tassativamente non piรน valida, salvo previa comunicazione allโ€™emailย [email protected]

Allโ€™inizio del lockdown noi di Arezzo Che Spacca avevamo promesso di far si che la musica non si spegnesse mai. Per mantenere viva quella promessa ci siamo affidati ad internet, ai canali social, a quelle vie di comunicazioni fredde, distanti ma, allo stesso tempo, utili per colmare il vuoto di quella assenza cosรฌ improvvisa. Abbiamo cosรฌ dato vita ad un format come โ€œIO SPACCO DA CASAโ€, cercando di coinvolgere tutti gli amici, i colleghi, i protagonisti della scena musicale aretina, magari anche come scusa per tenerci compagnia, cantare insieme, strapparci un sorriso a vicenda e prometterci che prima o poi ci saremo rivisti di persona.

Da quella promessa di occasioni ce ne sono state ma questa del 12 Settembre รจ per noi, per tutti gli amici del C.A.S. di Tortaia, lโ€™occasione per riprenderci, in un certo qual modo, una piccola ma significativa rivincita sul destino avverso.

Per farlo abbiamo chiesto aiuto ad un amico e unโ€™amica, due artisti incredibilmente capaci di toccare le corde del cuore come pochi altri: Bob Corn ed Eleonora Betti. Purtroppo i posti a disposizione sono solo 70 e, a questo giro, non potremo accogliere tutto il pubblico come da tradizione ma, fortunatamente, grazie ai colleghi di Officine Montecristo, avremo la possibilitร di trasmettere lโ€™evento in diretta su Arezzo Crowd TV.

Ringraziamo tutti voi per la comprensione, per lโ€™amore ed un ringraziamento speciale agli amici dellโ€™Arezzo Men/Go Fest per il supporto e la collaborazione.

๐—•๐—ข๐—• ๐—ช๐—›๐—ข (ex Bob Corn)

BOB WHO, Tiziano Sgarbi o Tizio o Bob Corn.

Bob Corn รจ in pausa: prima forzata, poi meditata, ora voluta. Ma ho fatto canzoni nella pausa e sulla pausa. Canzoni che parlano da sole: di riposo e di zappe, di camminate e di me. E le suona e canta Bob Who!

Bob Who รจ di San Martino Spino e canta canzoni di vita semplice e suona la chitarra acustica in modo semplice. Bob Who NON canta e suona le canzoni di Bob Corn. Bob Who non usa treni ad alta velocitร e preferisce suonare in posti di gente invece che con gente, meglio di giorno che di sera, meglio in campagna che in grandi cittร . Beve vino e acqua e si sente contadino, sta bene a casa o vicino casa e all’aria aperta e prova a non fa male alla Terra.

๐—˜๐—Ÿ๐—˜๐—ข๐—ก๐—ข๐—ฅ๐—” ๐—•๐—˜๐—ง๐—ง๐—œ

Eleonora Betti inizia a studiare musica allโ€™etร di sei anni, suonando il pianoforte.Come cantautrice, vince lโ€™edizione 2014 del premio Sabina Music Summer, ed eฬ€ stata lโ€™artista piuฬ€ votata sul web e dalla giuria tecnica del contest Piuฬ€Volume. Opening act per Ivan Segreto, Rita Marcotulli, Mariella Nava.

Eฬ€ lโ€™adattatrice del testo della sigla di โ€œLost and Foundโ€ per la versione italiana della serie prodotta da Netflix, e coautrice del testo del brano โ€œA new flowerโ€, cantato da Simona Sciacca, per la fiction Rai โ€œTutto puoฬ€ succedereโ€. Vincitrice del Premio Castrovillari d’Autore 2019; finalista al Premio Bianca d’Aponte 2019.