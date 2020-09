Gli anni del mitico Piper di Roma a Rendola di Montevarchi

Gli anni del mitico Piper di Roma tornano a materializzarsi a Montevarchi (Ar) – località Rendola – per un festival revival degli anni dei tormentoni della musica leggera italiana.

Il Piper Club, o più semplicemente il Piper, è una discoteca di Roma (e per qualche tempo anche Viareggio), una delle più famose d’Italia. Fondato dall’avvocato Alberigo Crocetta con l’aiuto di due soci: il commerciante di automobili Giancarlo Bornigia e l’importatore di carni Alessandro Diotallevi, è uno dei locali storici dell’Italia del boom economico, negli anni sessanta. In poco tempo il Piper divenne un’icona di una generazione intera ed un vero e proprio fenomeno di costume.

Per celebrare quegli anni fantastici Mal dei Primitives sarà in concerto insieme ad altri protagonisti di quegli anni spensierati della musica italiana: in questo Festival con lui saliranno sul palco Michele, Dino e Giovanna Nocetti per una serata all’insegna di quegli anni spensierati delle generazioni più agé. Occhi neri, Pensiero d’amore (cover dei Bee Gees), Parlami d’amore, …e ancora Se mi vuoi lasciare, Dite a Laura che l’amo, Susan dei marinai, Gli occhi miei, Te lo leggo negli occhi, Eravamo amici, Il mio ex…. Brani che faranno da colonna sonora a quei momenti da vivere con leggerezza.

Presenta la serata: Lorenzo Giusti. Ingresso su prenotazione (covid) 338 4824179, Venerdì 11 settembre ore 20,00 – Rendola Montevarchi (Arezzo).