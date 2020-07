Arezzo: domani e venerdì Enel effettua lavori per restyling alla cabina elettrica “Frassineto”, innovazione e decoro urbano

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che domani (martedì 28 luglio) e venerdì 31 luglio effettuerà importanti lavori di potenziamento del sistema elettrico ad Arezzo, con particolare riferimento alla cabina denominata “Frassineto” che costituisce uno snodo elettrico importante per tutta l’area di Frassineto e dintorni.

I tecnici dell’azienda elettrica sottoporranno a restyling completo l’impianto, che trasforma l’energia elettrica da media a bassa tensione e la distribuisce ad attività artigianali, esercizi commerciali e abitazioni, installando nuove apparecchiature motorizzate per attivare il telecontrollo della cabina stessa. Si tratta di un intervento, che ha richiesto un investimento significativo e che porterà notevoli benefici per la qualità del servizio elettrico in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio. Un’attenzione specifica è stata dedicata all’innovazione, alla sostenibilità e al decoro urbano.

Inoltre, le squadre operative di E-Distribuzione, in collaborazione con ditte specializzate, ristruttureranno il manufatto con opere civili consistenti nel rifacimento degli intonaci interni e dell’impermeabilizzazione della copertura esterna. Infine, verranno effettuate attività per il riassetto dei carichi in modo da garantire una distribuzione equilibrata dell’elettricità in tutta l’area interessata dai lavori.

Le operazioni, che devono svolgersi in orario giornaliero, sono di carattere complesso e richiedono due interruzioni temporanee del servizio elettrico che E-Distribuzione ha programmato per domani (martedì 28 luglio) e venerdì 31 luglio, in entrambi i casi a partire dalle ore 8:30 con conclusione nel primo pomeriggio. Grazie a bypass da linee di riserva, le aree interessate dalle interruzioni temporanee saranno circoscritte a gruppi ristretti di utenze in località Frassineto. I clienti sono informati anche attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici coinvolti, nelle zone interessate.

E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, il lavoro potrebbe essere rinviato. E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni e guasti è utile contattare il numero 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter di E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.