Arezzo: Gli scout Agesci incontrano i candidati sindaco

Venerdì 4 settembre, in Piazza S.Domenico dalle 21.00 alle 23.00, i gruppi scout Agesci

incontreranno tutti i candidati sindaco per un confronto sui programmi elettorali per le

elezioni comunali 2020.

L’incontro, organizzato dal Comitato della Zona di Arezzo, sarà un’opportunità per

conoscere e approfondire le proposte dei vari partiti politici e delle liste civiche che si

presenteranno per amministrare la città nei prossimi cinque anni. I ragazzi di età compresa

tra i 16 ai 19 anni e i capi scout hanno preparato alcune domande su tre filoni di

fondamentale interesse per l’Associazione e i suoi membri: ambiente, sociale e mondo

del lavoro, realtà giovanile. Agesci ha nelle sue radici l’impegno per la cittadinanza attiva,

intesa come interesse e cura del proprio territorio, attenzione al prossimo, al rapporto

uomo-natura e all’impegno concreto per lasciare il mondo migliore di come si è trovato.

Durante la serata a ciascun candidato sarà dato lo stesso tempo per rispondere alle

domande ed esporre le proprie idee e soluzioni ai problemi riscontrati. Non ci sarà

contradditorio, l’evento è stato pensato per aiutare soprattutto i ragazzi che si affacciano

per la prima volta al voto a conoscere meglio le proposte e i programmi dei candidati,

soprattutto in un anno in cui il numero di liste e consiglieri è elevatissimo.

“L’impegno politico è uno dei punti cardine del Patto Associativo Agesci – dice Marco

Caporali, Responsabile della Zona di Arezzo – e il voto è l’azione pratica che ci permette

di dire la nostra. L’incontro viene in questo senso in aiuto per cercare di darci spunti per

fare una scelta secondo coscienza, ascoltando la voce di tutti i candidati presenti.”

L’evento sarà rivolto ai soli soci Agesci per evitare assembramenti. Nel rispetto delle

normative anti-covid, la mascherina sarà obbligatoria per tutta la durata dell’evento,

saranno presenti dosatori di gel per igienizzare le mani ed entrata e uscita contingentate.