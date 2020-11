Arezzo: proroga dei permessi per la Ztl

“Avere differito la scadenza dei permessi relativi all’ingresso nella Ztl al 31 gennaio 2021 rappresenta un’iniziativa di assoluto buonsenso, tenendo presente il difficile momento che stiamo attraversando. In particolare, i permessi scaduti a ottobre e quelli di novembre e dicembre, saranno tutti prorogati alla data suddetta, proprio per venire incontro alle esigenze della popolazione nell’era del Covid-19.

Siamo certi – conclude Casi – che incontreremo l’approvazione per questa decisione che ho fortemente caldeggiato. L’auspicio è ovviamente quello di rientrare prima possibile in un ambito di normalità ma finché non sarà così dobbiamo esperire tutto quanto rientra nelle nostre facoltà per agevolare i cittadini e impedire corse presso gli uffici. I quali, a loro volta, potranno beneficiare di tempi più consoni in un’ottica di organizzazione del lavoro”.