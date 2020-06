Arezzo: ricerca perdite nella rete idrica di Arezzo nella notte martedì 16 e mercoledì 17 giugno

Arezzo, 14 giugno 2020 – Nuove Acque ha programmato un intervento di ricerca perdite nella rete idrica di Arezzo per la notte tra martedì 16 e mercoledì 17 giugno, al fine di ridurre le perdite in rete e ottimizzare quindi il servizio.

Per l’esattezza, i tecnici inizieranno l’operazione alla mezzanotte di martedì 16 giugno per andare avanti fino alle 5.00 del mattino di mercoledì.

L’area di intervento è la parte alta del centro storico al di sopra di via Garibaldi, quella compresa tra le seguenti direttrici: via Ricasoli/Piaggia del Murello, via del Saracino/via Cesalpino/via Cavour e via Mazzini/via Oberdan/Borgo Santa Croce. In questa zona, nelle ore notturne indicate, potrebbero verificarsi abbassamenti di pressione ed eventuali e momentanee interruzioni dell’erogazione.

All’interno di questa area, sarà necessario interrompere temporaneamente (per la durata dei lavori) l’erogazione in via Albergotti, piazza del Commissario, via G. Vasari, Corso Italia, via Seteria, piazza del Praticino, Piaggia S. Martino, via Borgunto, piaggia S. Bartolomeo, via S. Niccolò, via S. Lorenzo, via Pellicceria.

Al ripristino del servizio, si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità.