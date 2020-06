Partono i lavori in via Calamandrei: un tratto della strada a senso unico in direzione Chiani

Lunedì 15 giugno parte l’intervento di manutenzione straordinaria di via Calamandrei. La durata dei lavori è prevista in un mese mentre il tratto interessato corrisponde a poco più di un chilometro partendo dal sottopasso alla fine della strada e andando verso Pescaiola.

Dunque, 24 ore su 24, fino al 15 luglio, è istituito il senso unico provvisorio nel tratto compreso tra via Pastore e via Chiari in direzione Chiani. Nel parcheggio di via Gobetti in corrispondenza dei civici 14, 18/1 e 18/2 scatta il divieto di sosta con rimozione forzata.

“Credo che il prezzo da pagare – ha sottolineato il vicesindaco Gianfrancesco Gamurrini – ovvero qualche disagio in termini di traffico valga davvero la pena. Finalmente, infatti, realizziamo un intervento importante che renderà il manto stradale di via Calamandrei adeguato al volume giornaliero di veicoli, dovuto alla presenza di moltissime realtà economiche e al carattere di direttrice in entrata e uscita. Per arrivare a Pescaiola provenendo da frazioni quali Indicatore o San Giuliano e Ruscello andrà di conseguenza percorso il raccordo autostradale fino all’uscita per via Fratelli Lebole”.

Via Gobetti sarà peraltro interessata da alcuni lavori di scavo per la realizzazione di un’infrastrutture telefonica per cui sempre da lunedì e per 10 giorni alcuni marciapiedi verranno interdetti ai pedoni mentre con orario 8,30 – 17,30 è previsto il senso unico alternato di circolazione regolato da impianto semaforico o movieri in caso di traffico intenso a partire dal civico 23 per una lunghezza di 20 metri.