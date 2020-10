Arezzowave va a Parigi

Confermata la serata del 15 ottobre All istituto Italiano di Cultura Parigi con il concerto de La Scapigliatura, grandissimo e avvolgente duo di cui sentiremo molto parlare in futuro e che presenterà il suo nuovo album in questa data.

È questo il primo atto di Arezzowave in Paris cui seguiranno altri protagonisti della musica italiana proposti con la direzione artistica di Mauro Valenti, che ha creato un rapporto di collaborazione con il più importante soggetto culturale italiano in terra francese.

A seguito delle misure contro il Covid adottate dal governo francese è stato invece annullato il Mama festival & convention che si sarebbe dovuto svolgere dal 14 al 16 ottobre .Arezzowave in Paris quindi non verrà presentato nella sua seconda data il 15 ottobre a La Machine du Moulin Rouge come in programma il 16 ottobre prossimo. L’evento sarà riprogrammato nell’edizione 2021 .

Non è facile muoversi e portare la cultura italiana in giro per il mondo soprattutto con la musica dal vivo , ma come abbiamo riaperto la musica in piazza in toscana e tra i primi in Italia, con il concerto di Petra Magoni Frida Bollani Magini e Ferruccio Spinetti con Musica nuda il 19 giugno in piazza San Domenico , vorremo tenere accesa questa volontà di portare il soffio vitale della nostra musica. Ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuto in questo percorso , il Ministero dei beni culturali e turismo la Siae e la Regione Toscana oltre ai tanti amici di sempre di Arezzo e di Italia.

