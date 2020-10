Porta Sant’andrea, il 10 ottobre si inaugurano le “nuove scuderie” Franco Ricci

Appuntamento alle ore 12.00 al campo prova Bianco Verde per il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine e giostresche. Alle 13 pranzo con menù fisso (è necessario prenotare al 366 3867800), dalle ore 15 concerto dei Musici della Giostra, entrata in piazza dei bambini del Quartiere e 13esima edizione del Saracino di Peneto.

Sarà sabato 10 ottobre la data d’inaugurazione della nuova area tecnica del Quartiere di Porta Sant’Andrea. Dopo l’annullamento della prima cerimonia a causa del maltempo, il Consiglio Direttivo ha scelto un nuovo giorno per riproporre l’intero programma con tante novità.

L’appuntamento, quindi, sarà alle 12.00 alle Scuderie “Franco Ricci” di Peneto per il taglio del nastro, alla presenza delle autorità cittadine e giostresche. Alle ore 13 circa si terrà il “pranzo in scuderia” con un menù a base di antipasto, tagliatelle al sugo, grigliata e insalata. Il costo è € 20 per gli adulti, € 15 per i ragazzi (7 – 12 anni) e sarà gratis per i bambini sotto i 6 anni. Per partecipare è necessario prenotare al 366 3867800 (Erica Canocchi) entro e non oltre venerdì 9 ottobre. Il numero massimo di persone consentite è 150.

Lo spettacolo, invece, è atteso per le ore 15.00: sarà il Gruppo Musici della Giostra del Saracino, infatti, a calcare la lizza riproponendo un vero e proprio ingresso in piazza, seguito da un’esibizione con i migliori brani di repertorio e il celebre “Terra d’Arezzo”.

Seguirà poi la sfilata dei bambini del Quartiere, preludio della 13esima edizione del “Saracino di Peneto”, la sfida a Buratto che vedrà protagonisti i giostratori bianco verdi.

All’inaugurazione e al pranzo potranno partecipare solamente i Soci del Quartiere e chi dovesse rinnovare la tessera potrà farlo direttamente il loco. Durante l’evento, inoltre, saranno garantite tutte le misure di sicurezza, igiene e distanziamento sociale: tutti i partecipanti dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina come da indicazioni ministeriali.