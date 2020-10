Arrivato il quarto Rock. Baccelli: “Entro il 2021, 15 i treni di ultima generazione in servizio”

E’ arrivato in Toscana il quarto dei 15 treni Rock previsti dal contratto di servizio per il rinnovo della flotta regionale. Il nuovo treno integrerà da subito il servizio sulle linee Firenze-Arezzo e Firenze-Pisa-Livorno. Da dicembre, inoltre, inizierà a percorrere anche la dorsale Tirrenica sulla tratta Pisa-Viareggio-Massa-Carrara.

“Il rinnovo della flotta regionale è fondamentale per offrire ai cittadini un servizio di maggiore qualità – spiega l’assessore regionale ai trasporti Stefano Baccelli – dato che treni nuovi significano più sicurezza, più affidabilità e maggior comfort di viaggio. I Rock sono mezzi di ultima generazione, tra i più eco-sostenibili in commercio, prodotti direttamente in Toscana dagli stabilimenti Hitachi Rail Italy di Pistoia. Entro il 2021 ben 15 di questi treni saranno in servizio sulle linee toscane più frequentate, in modo da migliorare la qualità del viaggio, e di conseguenza la qualità della vita, per i tanti pendolari che in Toscana ogni giorno utilizzano il treno per gli spostamenti casa-lavoro”.

Il contratto di servizio sottoscritto a novembre 2019 da Regione Toscana e Trenitalia prevede una fornitura complessiva di 100 nuovi treni tra il 2020 ed il 2034. Grazie a circa 913 milioni destinati al rinnovo della flotta (su un totale investimenti complessivo di 1,4 miliardi) l’età media dei treni in servizio in Toscana passerà da 16 a 7,6 anni nel 2024, una tra le più basse in Europa.

Sul nuovo treno – come sul resto della flotta – sono previste attività di sanificazione quotidiane, secondo il protocollo COVID-19.

Per rendere sicuro il viaggio anche sui nuovi treni Rock sono state installate la segnaletica sulle porte per indicare la salita e la discesa, indicazioni a terra per indirizzare all’uscita più vicina e ricordare la distanza da tenere rispetto agli altri passeggeri. Sono inoltre presenti dispenser con liquido igienizzante per le mani.

Caratteristiche treno Rock:

Il Rock è un treno a doppio piano ed alta capacità: 160 km/h di velocità massima con oltre 600 posti a sedere, maggior spazio per i viaggiatori nelle sedute, finestrini più grandi, portale intranet, area passeggini, illuminazione a led, nuovo sistema di climatizzazione, prese usb e di corrente a 220V per ricaricare tablet e smartphone.

E’ dotato di 50 videocamere a circuito chiuso per un viaggio in sicurezza ed informazioni ai passeggeri su monitor di dimensioni doppie rispetto al passato.

Ha 9 posti bici dotati di prese elettriche (per ricaricare i modelli di nuova generazione) e bagagliere.

E’ un treno ecosostenibile riciclabile fino al 97% con una riduzione del 30% dei consumi energetici rispetto ai treni precedenti.

Per i passeggeri a ridotta capacità motoria il Rock prevede 4 postazioni collocate nelle immediate vicinanze delle porte di accesso e dei servizi igienici, così da ridurre al minimo gli spostamenti all’interno del treno. I mezzi sono costruiti in modo facilitare salita e discesa delle persone diversamente abili.