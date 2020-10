Covid-19: un problema informatico aveva rallentato le comunicazioni ai positivi, risolto

Era un problema informatico ed è stato risolto. Alcuni cittadini avevano segnalato che il risultato del loro tampone non era rintracciabile né sul portale della Regione Toscana né sul proprio fascicolo sanitario né sulla piattaforma Gecov. Il motivo? Un intoppo in un ingranaggio molto complesso: il tampone aveva percorso tutto il tragitto nel laboratorio ma si era rallentato, per alcune centinaia di tamponi, al momento dell’”ingresso” nel Sistema informativo della prevenzione regionale, quello che determina poi la trasformazione del positivo in caso con tutte le azioni che ne conseguono. E, ovviamente, si era fermato anche alla porta d’ingresso del fascicolo sanitario elettronico personale, del portale regionale https://referticovid.sanita.toscana.it. Il percorso si era rallentato solo nell’ultima fase del percorso e cioè al momento della firma per un problema di natura esclusivamente informatica.Il problema è stato risolto e adesso non solo tutti i tamponi vengono “processati” ma anche inseriti nei vari sistemi senza rallentamenti.

Qualora un cittadino non vedesse il suo risultato, potrà mandare un messaggio ad una mail che la Asl Tse ha appositamente attivato: [email protected]. E’ riservata in modo esclusivo a questo servizio e non potrà essere utilizzata per chiedere referti che sono già presenti nel fascicolo sanitario e nel portale regionale

Si ricorda ai cittadini che hanno effettuato il tampone, l’obbligo dell’isolamento domiciliare fino alla comunicazione del suo esito.

Il complesso viaggio del tampone