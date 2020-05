ART1 MDP, Europa Verde, Montevarchi Democratica, Sinistra per Montevarchi : “Dopo 4 anni di governo Chiassai Martini Montevarchi presenta diverse criticità”

“L’attuale amministrazione è riuscita in questo tempo a mettere in pratica delle vere e proprie perle per Montevarchi; la nostra laboriosa città ha raggiunto cronache nazionali per alunni messi a pane e olio e per i dolorosi lutti dentro la RSA. Quest’amministrazione è riuscita a chiudere una scuola centenaria che costituiva un vero e proprio presidio sociale della comunità di Levanella, a vendere parchi pubblici come il giardino Spinelli, a venderci i cassonetti intelligenti (per la modica cifra di unmilioneduecentomila euro pagati dai cittadini di Montevarchi) come un’operazione inevitabile per l’ambiente e la pulizia, con il risultato di avere più sporco e di essere funzionale alle politiche sui rifiuti di Arezzo.

Potremmo pensare è finita? È già abbastanza per mandarli a casa? Affatto, Chiassai Martini è riuscita a lobotizzare quello che al 2016 era un polo culturale di livello: Ginestra Fabbrica della Conoscenza che godeva di collaborazioni importanti e di un alto grado di divulgazione. A tutto ciò aggiungiamo, non senza indignazione, la completa disarticolazione degli uffici amministrativi e la perdita di figure professionali che costituivano la memoria amministrativa ed organizzativa di tutta la macchina comunale. Financo l’illuminazione pubblica con interi quartieri che a volte sono al buio e necessita di una profonda manutenzione, un centro storico degradato, un piano regolatore scaduto nell’indifferenza urbanistica che contraddistingue questa amministrazione.

In questa deriva di decadenza indecente auspichiamo che l’amore per Montevarchi diventi dibattito pubblico, compito delle forze politiche all’opposizione dell’attuale amministrazione Chiassai Martini è quello di trasformare questo in una proposta forte e credibile per i cittadini.

L’impegno è tenere centrale il recupero della città e su questo costruire un percorso che ci accompagni fino alle prossime elezioni amministrative tra un anno. Vogliamo essere promotori della costruzione di un’alleanza a forte carattere progressista aperta ad esperienze civiche capace di unire sensibilità diverse in virtù di un interesse superiore (che dialoghi anche a quei cittadini e personalità che inizialmente avevano dato fiducia a questa amministrazione e che ne sono rimasti delusi.) L’obbiettivo comune è aprire una fase nuova e riaccompagnare Chiassai Martini in quel di Siena e di essere amministrati da chi Montevarchi lo conosce lo ama e non lo usa come ribalta di sola sterile propaganda personale. ”

Montevarchi Democratica Francesco Maria Grasso

Art, 1 MDP Pierluigi Fabiano

Europa Verde Beatrice Corazzi

Sinistra 2020 per Montevarchi Serena Ferraiolo