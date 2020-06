In occasione, domani, della seconda giornata di sciopero dei lavoratori dipendenti dalle cooperative impegnate nei Cup e negli sportelli, l’Asl TSE comunica che saranno comunque garantiti i prelievi all’utenza già in prenotazione sia al Laboratorio San Donato di Arezzo che in via Guadagnoli e nei centri socio sanitari di Subbiano Monte San Savino e Civitella mentre non sarà possibile l’accettazione diretta.