Tanti sulla protesta delle sigle sindacali per la gestione dei servizi di front office al San Donato

Tanti: “Sostegno e vicinanza ai lavoratori e alle loro famiglie, privi di risposte certe. Regione, troppi ritardi. Estar non è in grado di gestire i bandi con efficienza”

L’assessore Lucia Tanti esprime “sostegno e vicinanza” alle associazioni sindacali che stanno portando avanti in queste ore la manifestazione di protesta presso l’ospedale San Donato per il mancato accordo sulla gestione dei servizi esternalizzati di front office.

“Il personale e le aziende che gestiscono il servizio di cup e front office – spiega l’assessore – si trovano in una situazione di totale incertezza, senza risposte precise per il futuro. Questa precarietà si traduce in un danno per tanti lavoratori e per le loro famiglie, oltre che in ritardi e disservizi per alcune delle attività più importanti dell’ospedale, che vanno dalle prenotazioni delle visite al pagamento del ticket.

L’esito negativo dell’incontro di tre giorni fa ha confermato i molteplici punti interrogativi riguardanti contratto e retribuzione. A questo punto trovo assolutamente ingiustificato il ritardo della Regione, che sta dilatando i tempi della contrattazione con le controparti. Inoltre, come accaduto altre volte in passato, Estar dimostra di non essere in grado di gestire i bandi di gara con i necessari requisiti di celerità ed efficienza”.