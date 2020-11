Attivato servizio assistenza per pazienti costretti all’isolamento domiciliare

Attivato un servizio di coordinamento per esigenze di coloro che non possono muoversi dalla propria abitazione, essendo positivi e in quarantena.

Il sindaco di Cortona, Luciano Meoni, visto l’incremento del numero dei casi di soggetti positivi al Covid-19, che impone loro l’isolamento domiciliare, ha deciso di attivare un servizio di coordinamento per venire incontro alle richieste e alle esigenze di coloro che non possono muoversi dalla propria abitazione, essendo positivi e in quarantena.

Il piano operativo, concordato insieme con l’assessore alla protezione civile Alessandro Storchi, prevede la consegna a domicilio dei prodotti farmaceutici e della spesa alimentare ed è rivolto, in particolare, a quelle persone che dimostrano di essere impossibilitate a uscire di casa.

Il personale incaricato farà proprie le richieste provenienti dalle persone costrette in isolamento, cercando di esaudirle in tempi rapidi e in base alle singole esigenze.

I numeri telefonici ai quali gli interessati possono fare riferimento sono i seguenti: 0575 637.203, oppure 0575 637.225.

Per eventuali ulteriori necessità, sarà richiesta la collaborazione dei volontari della Vab.