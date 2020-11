Legge di bilancio 2020: a Terranuova assegnati quasi 40 mila euro per la progettazione di opere dimessa in sicurezza e manutenzione straordinaria

Con la legge di bilancio 2020, lo Stato ha messo a disposizione degli enti locali dei contributi a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

In questo quadro, il comune di Terranuova è ha ottenuto una somma di 38 mila euro relativi a due importanti interventi sul territorio comunale.

“Grazie al contributo statale di 25 mila euro – ha detto il Sindaco, Sergio Chienni – finanzieremo la progettazione del consolidamento strutturale e la messa in sicurezza del ponte sulla strada comunale di Piantravigne”.

“Con i restanti 13 mila euro di contributo ottenuto – ha aggiunto il primo cittadino – si finanzierà l’intervento di progettazione per la riqualificazione dell’immobile di proprietà del Comune che attualmente ospita la Residenza Sanitaria Assistenziale Don Amelio Vannelli”.

Esprime soddisfazione il Consigliere Comunale con delega ai rapporti con le frazioni Paolo Castellucci:

“Il ponte di Piantravigne fa parte di uno degli scorci più belli del nostro territorio, oltre a essere un’infrastruttura essenziale di servizio alla frazione. La progettazione esecutiva rappresenterà il primo step per procedere successivamente alla sua manutenzione e al suo miglioramento estetico”