Autismo Arezzo scrive un alettera aperta ai candidati a sindaco del Comune di Arezzo

Il punto (forse il più importante) da cui partire non riguarda la produzione di atti o l’applicazione di leggi, ma la sfida più grande che vi chiediamo di raccogliere: considerate i nostri figli non per la patologia di cui sono portatori ma per le persone che sono; sembra scontato ma non lo è.

Anche in questa città viviamo dentro allo stigma e al pregiudizio ed è importante che tutti i cittadini siano portatori sani di comportamenti virtuosi, solidali ed inclusivi (e chi più del Sindaco può testimoniare in questo campo).

È questo il motivo per cui vi chiediamo di non accettare o giustificare atteggiamenti discriminanti, offensivi o lesivi dei diritti dei più fragili e delle loro famiglie. Questo è un punto irrinunciabile.

Noi non siamo la nostra disabilità, siamo molto di più e la disabilità è solo un ostacolo che si frappone fra la persona e le opportunità della vita.

Portare al centro della vostra azione la disabilità prendendosi cura delle persone autistiche vuole dire agire partendo dai bisogni dei più fragili, progettare gli interventi, qualunque intervento, pensando che chi ne dovrà usufruire potrebbe anche avere difficoltà, non dare nulla per scontato, dialogare con le associazioni dei familiari e non trattarle semplicemente come elemento di disturbo da accontentare.

Progettare e costruire una società prendendo come riferimento, come pietra angolare, i più fragili e le loro difficoltà non può che favorire tutti.

Essere Sindaco vuol dire anche contribuire all’attuazione delle Leggi dello Stato, portando Arezzo in linea con altre realtà italiane: si pensi ad esempio, all’attuazione del Progetto individuale di Vita che dipende proprio dal Sindaco, dalla sua capacità di mettere insieme risorse e persone.

Essere Sindaco vuol dire creare le opportunità perchè tutti i cittadini, compresi i più fragili, possano accedere non solo ai servizi ma anche alle occasioni di vita: dalla salute al divertimento, dalla fruizione dei beni culturali alle attività sportive. Questo è uno degli elementi su cui si misura la capacità amministrativa di una persona e di una forza politica.

Facciamo un esempio: lo sport. Per una persona con autismo fare sport ad Arezzo è difficoltoso nonostante le tante associazioni sportive disponibili e volenterose, proprio perché non esiste una vera politica di inclusione sportiva, non esiste un regolamento che imponga a gestori e società azioni inclusive e di sostegno, tra l’altro previste dalle Leggi.

Per i nostri figli, come per tutti, lo sport è un elemento fondamentale, ma per loro ci sono motivi in più per cui lo sport è da incentivare e potenziare. Le loro caratteristiche spesso li portano a sviluppare patologie che necessitano di attività motorie più di altri, per cui avere percorsi realmente inclusivi sarebbe fondamentale per la loro salute.

Insomma di cosa ha bisogno una persona autistica da parte della sua città, delle sue istituzioni?

E’ una domanda importante e il timore di incappare nell’ovvio è forte, ma altrettanto forte la nostra determinazione nel chiedere attenzione e azione: ci siamo anche noi.

L’autismo si manifesta e sviluppa in primo luogo nel privato, nella famiglia; ma è, senza dubbio, anche evento pubblico, sociale, che investe la responsabilità di chi è chiamato ad assicurare ai propri concittadini, tutti, le migliori condizioni di benessere, tutela della salute, reciprocità.

Un amministratore Locale viene scelto non solo per far progredire ed avanzare materialmente ed economicamente la città ma anche per dare gli impulsi necessari a far crescere la sensibilità, l’attenzione, la solidarietà dei cittadini. Crediamo che uno degli obiettivi primari che si deve porre un Sindaco sia anche quello di educare i cittadini di ogni età al rispetto dell’altrui condizione di disabilità e diversità. Questo per noi significa fare realmente ciò che è doveroso e ciò che ci si attende.

Bisogna cambiare passo, bisogna passare dalla cura al “prendersi cura”. Accogliere, abilitare ed includere invece che curare.