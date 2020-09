Il Tennis Giotto è campione d’Italia con la squadra Under12

AREZZO – Il Tennis Giotto festeggia la vittoria di un titolo italiano. A trionfare è stata la squadra Under12 maschile che, alle finali nazionali di Roma, ha conquistato lo scudetto al termine di un entusiasmante cammino in cui Gianmarco Cartocci, Raffaelle Ciurnelli e Lorenzo De Vizia sono riusciti nell’impresa di vincere per 2-0 tutti gli incontri disputati. Questo successo ha permesso al circolo aretino di mettere in bacheca il primo titolo italiano maschile a squadre della sua storia e il quarto titolo italiano a squadre in assoluto, ribadendo il valore di un movimento sportivo che a livello giovanile rappresenta ormai un’eccellenza del panorama tricolore. «I nostri quattro scudetti a squadre – commenta il presidente Luca Benvenuti, – sono tutti arrivati dal 2014 ad oggi, denotando la solidità, la costanza e la qualità dei risultati che nell’ultimo decennio hanno caratterizzato la nostra attività. Ringraziamo i ragazzi dell’Under12 per aver portato al nostro circolo il primo titolo italiano maschile a squadre della storia e ci congratuliamo con il nostro gruppo maestri che ha posto forti basi per raggiungere questi grandi traguardi».

I tre ragazzi del 2008, accompagnati dal maestro Alessandro Caneschi, sono scesi in campo nelle final-eight con l’obiettivo di centrare il successo finale e hanno vissuto un fine settimana impeccabile in cui non hanno lasciato agli avversari nemmeno un set. Il Tennis Giotto ha debuttato con un 2-0 ai quarti contro il Tennis Bassano (Vi), poi la vera impresa è arrivata in semifinale dove è arrivato un successo con lo stesso risultato contro i forti coetanei del Tennis Atheneo Napoli che rappresentavano l’avversario più temuto della vigilia. La finale è stata giocata con un giorno di ritardo a causa della pioggia di domenica ma l’esito non è cambiato, con Ciurnelli e De Vizia che hanno regolato con un nuovo 2-0 il Tc Finale (Sv) e che hanno così conquistato il titolo italiano.

L’Under12 del Tennis Giotto archivia dunque una stagione storica iniziata con la vittoria del secondo titolo toscano consecutivo dopo quello vinto nel 2019, proseguita con la netta affermazione nella fase interregionale di macroarea e terminata con il successo nelle finali nazionali, riuscendo così a confermarsi come una delle squadre più interessanti per il futuro del tennis tricolore. «La vittoria dello scudetto – aggiunge Francesco Benci, direttore sportivo del Tennis Giotto, – rappresentava uno dei grandi obiettivi stagionali perché, da tempo, sapevamo di poter fare affidamento su uno dei migliori collettivi della penisola. Questi traguardi sono l’espressione di una scuola tennis capace di mantenersi negli anni ad un livello di eccellenza assoluta nel panorama nazionale».