Autismo Fase 2: Quando e Come. In diretta sui social – Informazione, servizio e sostegno

Prosegue l’attività di informazione, sensibilizzazione e sostegno alle famiglie dell’Associazione Autismo Arezzo anche in questo periodo di quarantena.

“In questo caso assieme alle Associazioni Iron Mamme di Grosseto e Piccolo Principe Autismo Siena e al Coordinamento Toscano Famiglie per l’Autismo abbiamo deciso, dichiara il Presidente Andrea Laurenzi, di affrontare con urgenza e decisione la Fase 2.

Anche per la disabilità, un po’ come per tutti e per tutto si parla di “fase due”, di ripartenza, di riapertura, tutti che scalpitano per ripartire, per riprendere “la vita di prima”. Ritornare a fare quello che si faceva prima. La presenza a questa iniziativa della Regione Toscana, con l’Assessore Saccardi, e dell’Istituto Superiore di Sanità, con la dott.ssa Venerosi, è stata una scelta precisa. Vogliamo iniziare a dialogare con coloro che hanno un ruolo decisionale per i servizi e la vita dei nostri figli nella Fase 2.

Sarà un momento per gettare le basi per una progettazione nuova e più efficace dei servizi e delle opportunità di vita delle persone autistiche.

Chiuse le scuole, gli ambulatori, i centri diurni e riabilitativi, le persone con autismo sono state abbandonate a se stesse. Si stima che il 70 % delle famiglie siano praticamente abbandonate dai servizi e mai contattate in questi ormai 45 giorni di lockdown.

Solo una per una minoranza c’è stata un contatto e presa in carico a distanza da parte dei servizi. E solo in alcune zone della Toscana. Ci siamo tutti dovuti fermare, conclude Andrea Laurenzi, questa situazione ci ha costretto a riflettere sui risultati raggiunti e sui modelli che avevamo. E’ il momento di ricostruire in meglio la nostra società. Non chiediamo nuove iniziative, nuovi spazi, chiediamo che i nostri figli vengano valutati. Che sia fatto ciò che da tempo doveva essere fatto. In questa direzione le famiglie e le associazioni ci sono e ci saranno con lo spirito di chi vuole collaborare e costruire sempre avendo come faro i diritti e la voglie di vita dei nostri figli.”

Diretta Social AUTISMO FASE 2: QUANDO E COME profilo FB di Autismo Arezzo e altri

Venerdì 24 aprile 2020 dalle 17 con ospiti Stefania Saccardi Assessore al Welfare della Regione Toscana e Aldina Venerosi Istituto Superiore di Sanità.