“Leggere: Forte!”: cresce ogni giorno il numero di utenti

Una crescita del 200 per cento in una settimana per 23 mila visualizzazioni sul canale Youtube di “Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza”. Vola il progetto della Regione Toscana promosso dalla Biblioteca comunale di Civitella in Val di Chiana che, con la direzione scientifica dell’Università di Perugia, promuove la lettura ad alta voce.

Cresce ogni giorno il numero di utenti da quando la Regione, in questo periodo di chiusura delle scuole, ha deciso di adeguare il progetto alla circostanza straordinaria mettendo a disposizione audio e video di letture per far in modo che anche a casa i bambini e i ragazzi possano continuare nel benefico ascolto della lettura ad alta voce.

Oltre cento i titoli a disposizione (sulla playlist “leggereforte”) per le diverse fasce di età, dal nido alla scuola secondaria: un elenco in continuo aggiornamento al quale ha lavorato e sta lavorando un gruppo di ricerca coordinato dall’Università di Perugia insieme a volontari del movimento Laav (Letture ad alta voce).

Da alcune settimane il gruppo può contare sui contributi volontari di decine e decine di insegnanti: ad oggi sono circa 200 gli educatori di nido e docenti da tutta la Toscana che, convinti delle ricadute positive che la lettura ad alta voce praticata regolarmente e in modo intensivo può dare, hanno voluto partecipare mandando audio e video di letture e facendo sì che in poco tempo si ampliasse l’offerta di lettura ad alta voce da fruire a distanza da parte delle classi.