Bacetti golosi al cocco

Bentornati alle ricette di Zenzero&Cannella!

Un’idea oggi velocissima e golosissima per chi ama il cocco e la panna fresca…e se li preparate in anticipo e li conservate in freezer saranno perfetti e pronti subito se vi piace l’idea di un ‘semifreddo’ molto semplificato con una dolcezza incredibile!!

PER I BISCOTTINI:

125gr cocco disidratato

Semi di bacca di 1/2 bacca di vaniglia o estratto di vaniglia

170 gr zucchero semolato

3 albumi

Per la farcitura:

Panna fresca da montare (ben fredda!) a piacere

Zucchero a velo

CACAO amaro in polvere

PREPARAZIONE:

Miscelare bene cocco e vaniglia, porre a fuoco medio in una padella antiaderente e far colorare qualche minuto girando con un mestolo di legno facendo attenzione a non bruciare il cocco.

Far raffreddare bene fuori dal fuoco. In una insalatiera unire gli albumi e lo zucchero al composto di cocco e vaniglia fino ad ottenere una pastella omogenea.

Pre-riscaldare il forno a 180°C. Su una teglia rivestita con carta forno adagiare un cucchiaino colmo di impasto a formare dei dischi regolari ben distanziati tra loro. Infornare 7/8 minuti fino a doratura quindi sfornare e lasciar raffreddare completamente.



Nel frattempo montare a neve ferma la panna montata, spalmare la metà dei biscotti con uno strato alto a piacere di panna, chiudere con gli altri biscotti.

Cospargere lateralmente la metà dei bacetti così ottenuti con lo zucchero a velo, l’altra metà con cacao amaro in polvere.

Riporre subito in frigo almeno un’oretta prima di servire oppure conservare in freezer, saranno subito pronti in ogni momento lì vorrete gustare!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci