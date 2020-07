Bagno di selfie per Salvini

Bagno di selfie per Matteo Salvini fuori da palazzo comunale, dove ha tenuto una conferenza stampa nel tour elettorale in Toscana per sostenere alle regionali Susanna Ceccardi e per sostenere anche il sindaco Alessandro Ghinelli. Ma anche applausi dai simpatizzanti presenti ad attenderlo oltre a striscioni “Salvini premier”.

Un piccolo momento di tensione per un giovane contestatore, ma non sono intervenute neppure le forze dell’ordine.