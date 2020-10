Bar Pineta, il Comune di San Giovanni V.no pubblica il bando per la concessione

Nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di San Giovanni Valdarno (www.chttps://www.comunesgv.it/amministrazione_trasparente/wp-content/uploads/2020/10/BANDO-1-1.pdf) è stato pubblicato il “Bando pubblico per la concessione di valorizzazione del Bar Pineta”: scadenza presentazione domande ore 13.00 del 24 novembre 2020

Un’asta pubblica per la gestione del Bar Pineta. E’ stata fissata per martedì 24 novembre alle ore 13.00 (termine ultimo per presentare le domande) presso l’ex Sala Giunta del Comune di San Giovanni Valdarno, via Garibaldi 43, per la concessione e la valorizzazione dello storico bar di Lungarno Don Minzoni 1/c. La partecipazione del pubblico sarà ammessa solo su prenotazione e per un solo soggetto in rappresentanza dell’offerta presentata.

Sarà la Commissione esaminatrice, in una o più sedute riservate, a procedere alla valutazione delle offerte in base ai criteri indicati dal bando di gara. La procedura aperta vedrà come aggiudicatario chi avrà formulato la migliore offerta qualitativa.

L’immobile, di proprietà comunale, continuerà ad essere destinato come esercizio di somministrazione di alimenti e bevande: bar con adiacente area verde. L’Amministrazione ha come obiettivo quello di riqualificare un’area di proprietà comunale, attualmente in disuso, mettendo a disposizione della collettività uno spazio che consenta di trovare risposta alle esigenze culturali e ricreative dei cittadini.

L’importo del canone concessorio annuale, comprensivo del resede di pertinenza, è di 3600,00 euro. La concessione dell’immobile avrà una durata minima di sei anni fino ad un massimo di venti, a decorrere dalla stipula del contratto.

In sede di gara il concessionario dovrà presentare lo studio di fattibilità relativo all’intervento che si ritiene di dover eseguire per i locali e per le sistemazioni esterne con l’indicazione delle spese che di massima si andranno a sostenere. Il progetto dovrà essere presentato al Comune entro un mese dalla sottoscrizione della Convenzione e ad ultimare i lavori entro tre mesi dal conseguimento delle autorizzazioni.

Nel bando di gara l’Amministrazione Comunale ricorda, inoltre, che l’area dove è collocato il bar è soggetta a vincolo paesaggistico: qualsiasi proposta di sistemazione che preveda la realizzazione di manufatti di qualsiasi dimensione e materiale di finitura che comporti la modifica dello stato dei luoghi, è pertanto subordinata all’acquisizione preventiva dell’Autorizzazione Paesaggistica e al successivo deposito di idoneo titolo abilitativo.

Il bando di gara e le modalità di partecipazione sono consultabili e scaricabili nella sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune di San Giovanni Valdarno: https://www.comunesgv.it/amministrazione_trasparente/wp-content/uploads/2020/10/BANDO-1-1.pdf