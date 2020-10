Covid-19 / ritiro rifiuti, il Comune di San Giovanni Valdarno a supporto dei cittadini per una rapida attivazione del servizio

Il Comune di San Giovanni Valdarno invita i cittadini in isolamento domiciliare che hanno ricevuto da parte della Asl comunicazione di positività al covid-19 – a cui non è ancora stato attivato il servizio di Sei Toscana per il ritiro dei rifiuti presso la propria abitazione – ad inviare una mail a [email protected].

Una volta vagliata la richiesta, il Comune provvederà a inviare a Sei Toscana la richiesta di attivazione del servizio.

Ricordiamo che la raccolta domande che il Comune avvia è rivolta solo ed esclusivamente a coloro che hanno ricevuto dalla Asl comunicazione di positività a cui non è stato ancora attivato il servizio di raccolta rifiuti domiciliare.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di agevolare l’avvio del servizio messo a punto da Sei Toscana che, come comunicato dal gestore stesso, dato l’aggravarsi della situazione emergenziale, ha rafforzato il contact center che si occuperà di chiamare i cittadini interessati per comunicare le modalità di consegna del kit e del ritiro dei rifiuti.

Alle utenze interessate Sei Toscana fornisce i contenitori per effettuare la raccolta, insieme a poche semplici istruzioni da seguire per il corretto conferimento dei rifiuti in piena sicurezza. I rifiuti, che in via del tutto eccezionale non devono essere differenziati, saranno prelevati direttamente al domicilio secondo un calendario comunicato direttamente dagli operatori di Sei Toscana alle persone interessate.