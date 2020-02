“BELVEDERE”, Due donne per aria Sabato 22 febbraio al Teatro Dovizi

Sabato 22 Febbraio alle ore 21:30 al Teatro Dovizi continuano gli appuntamenti con la Stagione Teatrale 2019/2020 a cura di Nata Teatro e Fondazione Toscana Spettacolo.

In scena, Anna Mazzamauro e Cristina Bugatty con lo spettacolo “BELVEDERE – Due donne per aria” scritto e diretto da Anna Mazzamauro. Musiche e presenza scenica di Sasà Calabrese, scene di Alessandro Chiti, costumi di Agostino Porchietto, produzione E20inscena.

Una storia ai limiti tra commedia e poetica felliniana.

Sul belvedere di un alto palazzo vive Santa, figura ironica e divertente che sembra uscita da una tela di Botero. Tra i ricordi che affiorano e le giornate che passano, la donna incontra Graziadio, transessuale bellissima, straziata e arricchita dalla sua duplice natura. Accanto a loro c’è Beethoven, musicista sordo ma che “sente” ogni risata, ogni pianto delle due creature e li commenta con il suo unico compagno, il contrabbasso, mentre assiste alla loro escursione feroce che alla fine unirà quelle vite in un abbraccio inaspettato.

Graziadio, etichettata come “diversa” e tormentata per questo, ritrova per mezzo dell’ironia popolana, del divertimento e della sana comicità di Santa, grassa e irresistibile padrona di casa, la sua “normalità”.

Inizio spettacolo ore 21:30

Posto unico € 11

Biglietto ridotto € 8 studenti universitari carta Studente della Toscana

“Biglietto futuro” under 30 e possessori Carta dello spettatore FTS € 10

Info e prenotazioni:

0575 561856

379 1425201 (anche sms e WhatsApp)

