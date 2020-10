Besciamella all’olio extra vergine di oliva

Bentornati alle ricette di Zenzero&Cannella!

Io personalmente adoro tutte le creme, le vellutate, e ovviamente la besciamella, una delle salse base della nostra cucina…ma nonostante questo ho cercato nel tempo di trovare versioni sempre più ‘light’ e soprattutto digeribili senza necessariamente doverne penalizzare il gusto e la consistenza.

Tutto questo sia a favore della salute e leggerezza, che per andare incontro sempre di più a problemi anche di intolleranze alimentari. Tra tutti i latticini panna e burro sono di sicuro quelli più ‘pesanti’ e difficili per chiunque da digerire, andando a sostituire il burro nella mia ricetta possiamo alleggerire al massimo il risultato finale(potete anche utilizzare latte fresco senza lattosio!) …e se poi siete curiosi di provare, un giorno vi darò anche la mia ricetta di una besciamella 100% vegana strepitosa!!

Ma partiamo per gradi, e iniziamo questa semplicissima preparazione.

INGREDIENTI:

600 ml latte fresco

70 gr farina bianca tipo ’00’

50 ml olio e.v.o.

Noce moscata, sale, pepe q.b.

N.B. Potete sostituire il latte fresco intero con latte parzialmente scremato o senza lattosio, il risultato sarà sempre ottimo!

PREPARAZIONE:

In un pentolino piccolo o casseruola alta e stretta con fondo spesso mettere l’olio, due prese di sale, una macinata al momento di pepe e una bella grattugiata abbondante di noce moscata e porre su fuoco basso.

Quando l’olio é bello caldo unire in un sol colpo la farina girando subito con un mestolo di legno per non far formare grumi. Dovete ottenere una pastella densa, liscia ed omogenea che farete ‘tostare’ su fuoco vivo per 1/2 minuti mescolando spesso per non farla attaccare.

Unire pochissimo latte e solo dopo l’assorbimento completo mescolando bene sempre per non far formare grumi aggiungerne gradatamente altro fino ad utilizzarlo tutto.

Portare a bollore mescolando di continuo con una frusta, regolare di sale, pepe e noce moscata e appena prenderà una bella consistenza densa spengere, ci vorranno pochissimi minuti.

La vostra besciamella é pronta da utilizzare subito oppure lasciar raffreddare coperta a contatto diretto con la superficie con pellicola alimentare così da non far formare la crosticina.

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci