Bibbiena, Biblioteca Giovannini: dal 3 giugno al via il prestito a domicilio

Parte oggi il servizio di prestito a domicilio organizzato dalla Biblioteca Giovannini di Bibbiena. I libri verranno consegnati imbustati. Per le prenotazioni i cittadini potranno consultare da casa un catalogo della biblioteca comunale entrando nel sito della rete documentaria aretina: https://arezzo.biblioteche.it/ Il Servizio di prestito viene garantito a tutti gli utenti iscritti alla Biblioteca.

Francesca Nassini, Assessora alla cultura commenta: “Anche questo progetto rientra nel percorso di ripresa impostato dall’amministrazione. La cultura non si ferma, è il nostro motto e la nostra intenzione. Anche nel periodo post emergenza covid-19 vorremmo che la cultura continuasse ad entrare nelle case dei cittadini. Per questo abbiamo pensato ad un percorso che possa consentire a chiunque di prenotare libri on-line e quindi di averli direttamente a casa nel rispetto delle direttive igieniche”. Il servizio per ora sarà attivo fino al 31 luglio.

Vediamo nel dettaglio come funzionerà:

l’utente potrà richiedere in prestito 3 libri (in base alle linee guide della Regione sui giorni di quarantena dei libri) il prestito avrà la durata di 20 o 30 giorni;

potrà essere richiesto tutto il materiale ammesso al prestito presente in Biblioteca;

sarà effettuato il prestito delle opere prenotate in ordine di data;

il personale della Biblioteca effettuerà la procedura di prestito librario e provvederà ad imbustare il materiale librario in apposite buste sigillate;

il servizio di consegna e ritiro dei libri, presso il domicilio dell’utente, potrà essere effettuato due giorni a settimana;

il personale della Biblioteca provvederà ad informare il cittadino della scadenza dei prestiti e comunicherà il giorno in cui il personale addetto passerà presso l’abitazione dell’utente per il ritiro del materiale che dovrà essere riconsegnato rigorosamente imbustato e sigillato.

il servizio viene garantito anche per le restituzioni dei prestiti in carico agli utenti;

I lettori potranno consultare il catalogo on- line della biblioteca per le prenotazioni delle opere da prendere in prestito al seguente link: https://arezzo.biblioteche.it/ ;

I cittadini potranno prenotare il servizio del prestito domiciliare al numero di telefono della Biblioteca comunale 0575 530657 o all’indirizzo

e.mail: [email protected].

La Biblioteca comunale “Giovanni Giovannini” è stata riaperta al pubblico lo scorso 18 maggio con il solito orario ma con una modalità programmata:

MATTINO POMERIGGIO DA A DA A LUNEDI’ 10.00 12.30 CHIUSO MARTEDI’ 10.00 12.30 15.00 18.00 MERCOLEDI’ CHIUSO 15.00 18.00 GIOVEDI’ 10.00 12.30 15.00 18.00 VENERDI’ 10.00 12.30 CHIUSO SABATO 9.00 13.00 CHIUSO

Il cittadino interessato dovrà prendere un appuntamento telefonico chiamando il numero 0575 530657 o inviando una mail a [email protected] per fissare un appuntamento per la restituzione dei libri o per un eventuale richiesta di prestito librario.

Potrà accedere alla biblioteca solo una persona alla volta.