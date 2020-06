Montevarchi, consegna a casa della spesa e di medicinali e altre attività di pubblico interesse. Ecco il report delle attività di volontariato

Continua l’attività svolta dalla Protezione Civile Montevarchi e dalle Associazioni Carabinieri del Valdarno, Carabinieri sezione di Montevarchi, Bakonghe, Curva Rossoblù, dall’Associazione calcio Pestello, dei giovani delle parrocchie della città, e da tanti singoli volontari nel territorio comunale per la consegna a domicilio di spese e medicinali a persone fragili, anziane e con difficoltà ad uscire ed altre attività di pubblico interesse.

Dal 15 maggio scorso sono cambiate le modalità di svolgimento del servizio che riguardano le persone in isolamento domiciliare, gli anziani soli e le persone fragili. I servizi stanno fortunatamente diminuendo in quanto i malati prima in isolamento domiciliare sono guariti e sono seguiti direttamente dai loro familiari. Inoltre anche alcuni anziani hanno riacquistato una maggiore autonomia.

I servizi fino al 2 giugno sono stati 250 i servizi di informazione, e 570 le consegne a domicilio, di cui 386 per la spesa e 184 per la consegna di medicinali per un totale di 820 servizi svolti. Tra le consegne a domicilio 560 sono state effettuate nell’arco della giornata mentre 10 il giorno successivo alla richiesta. Oltre 3.400 sono i km percorsi per coprire il tratto dal luogo dove si è svolta la spesa e la consegna al domicilio del richiedente.

A questi vanno aggiunti anche i km percorsi per gli appelli con auto e megafono per invitare le persone a restare a casa, i servizi di consegna delle mascherine, i servizi per i buoni spesa e le domande per contributi affitto e pacchetto scuola e i relativi al controllo delle aree verdi (un servizio quest’ultimo che sta impegnando oggi in modo particolare i volontari).

Per tutti questi servizi si è avuto un monte complessivo di attività dei volontari per 2.283 ore, di cui 150 sono state riservate al controllo delle aree verdi. Ricordiamo che il numero 3398761332 è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. Sono stati coinvolti in queste settimane centinaia di volontari. Li ringraziamo per questa loro attività che continuerà anche nei prossimi giorni sulla base delle nuove necessità che si verificheranno, in seguito anche ai provvedimenti adottati.