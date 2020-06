Bibbiena, Nuova Accademia del Teatro d’Arte: saggio on line del Corso di Teatro

Venerdì 12 Giugno alle ore 21, sulla pagina Facebook di NATA Teatro, sarà pubblicato il primo Saggio della scuola di Teatro della compagnia in forma di video.

I primi a “debuttare” sul palcoscenico digitale saranno i ragazzi del Corso Adolescenti di Arezzo guidati da Mirco Sassoli. Il corso di quest’anno, finito per necessità a distanza, ha visto gli allievi, oltre che nel ruolo di attori, anche in quello inedito di videomaker: lo spettacolo si è quindi trasformato in uno short movie da loro diretto e intrepretato. Il soggetto è liberamente tratto dal romanzo di Luisa Mattia e Luigi Ballerini “Cosa saremo poi”, lʼadattamento teatrale e video è stato curato da Mirco Sassoli.La storia, quanto mai attuale, tratta il tema delicato e problematico del Cyberbullismo: Lavinia, quattordici anni, ha tentato il suicidio. Perché? Federico detto Falco, il più spavaldo tra i ragazzi, lo sa bene: lui ed altri, da mesi,hanno fatto di Lavinia l’oggetto di scherno e insulti. Si sono divertiti. La storia lentamente, ostinatamente, ricompone i pezzi di come tutto questo siasuccesso. È un processo lungo e sofferto, dove i protagonisti adolescenti, affideranno le loroConfessioni, i loro punti di vista e forse anche i loro veri pensieri ad uno schermo, guardando in faccia gli spettatori stessi, dove i vari frammenti, simili ad un nevrotico zapping emozionale, andranno a ricomporre l’intera storia. Una confessione semplice e diretta per poter riuscire a capire il vero motivo di quello che è accaduto, il perché sia accaduto e per dare un senso a tutta una storia.

Gli adulti, impotenti nell’agire o nel ricercare una ragione ed una soluzione alla storia, hanno un ruolo marginale nella vicenda; la loro voce è fuori campo, a sottolinearne l’assenza.

In scena Riccardo Apelli, Claudia Carrelli, Alessandro Dini, Caterina Fragai e Francesca Primavera. Un particolare ringraziamento ad Andrea Vitali, Livio Valenti, Emilio Bucci, Cinzia Corazzesi, Lorenzo Bachini, Alessandro Aricò e Michele Mori, che hanno prestato la loro voce per alcuni ruoli.