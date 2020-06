Federazione degli studenti “in piazza Grande in ginocchio contro il razzismo”

Iniziativa della Federazione degli studenti venerdì 12 giugno. Le adesioni

In ginocchio. In piazza Grande. Per dire ancora una volta no al razzismo e ad ogni forma di discriminazione. La Federazione degli studenti di Arezzo ha promosso un’iniziativa in piazza Grande per le ore 17 di venerdì 12 giugno. I can’t breathe. Una manifestazione in ricordo di George Floyd, il cittadino afroamericano di 46 anni fermato ed ucciso dalla polizia di Minneapolis. Un omicidio che ha scatenato proteste non solo negli Stati Uniti e che ha reso evidente che il tema della discriminazione, in questo caso razziale, è ancora all’ordine del giorno.

Gli studenti si ritroveranno alle ore 17 in Piazza Grande. Ci sarà un momento di raccoglimento nel quale tutti si metteranno in ginocchio e un momento di riflessione: pochi minuti per chiunque vorrà esprimere il suo pensiero.

Alla federazione degli studenti hanno dato la loro adesione Fridays for future Arezzo, Arci, Chimera Arcobaleno Arcigay, Cgil, Anpi, Oxfam Italia , Amnesty Arezzo, Centro onda d’urto, Arezzo che spacca, Associazione culturale Bangladesh, Arca etrusca. Adesioni anche da parte del mondo politico aretino: Pd, Arezzo in Comune, Arezzo 2020, Giovani Democratici, Arezzo ci sta, Italia in Comune, Patto Civico per Arezzo.