Bibbiena, partono i Centri Estivi 2020

“Tante associazioni hanno risposto all’appello del Comune di Bibbiena e quello che è emerso è stato sorprendente in termini di proposte e qualità delle stesse” così Francesca Nassini, Assessore alla pubblica istruzione del Comune di Bibbiena commenta il foltissimo programma dei centri estivi che partiranno il 22 di Giugno e saranno dedicati a bambini e ragazzi di tutte le età fino ai 14 anni.

Alle proposte di Archimenia e Koinè finanziate direttamente dal comune, si aggiungono altre sei proposte provenienti da tutto il mondo associazionistico. In particolare:

TENNIS BIBBIENA

TENNIS SUMMER CAMP 2020

DAL 22/06 AL 28/08

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00 (EVENTUALI ATTIVITA’ POMERIDIANE DALLE ORE 13.00 ALLE ORE 1.00 IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI PARTECIPANTI)

RAGAZZI DAI 6 AI 16 ANNI

ISCRIZIONI DA LUNEDI’ 8 GIUGNO:

TIZIANO 3333895137

SCUOLA INFANZIA “ROSA SCOTI FRANCESCHI” PARTINA

CENTRO ESTIVO 2020 “DIVERSAMENTE ESTIVO”

DAL 22 GIUGNO AL 24 LUGLIO

DALLE ORE 8.00 ALLE ORE 13.00

BAMBINI CHE GIA’ FREQUENTANO LA SCUOLA TRA I 3 E I 6 ANNI

ISCRIZIONI ENTRO IL 16/06/2020:

[email protected]

CENTRO CREATIVO CASENTINO

EDUCARE, FORMARE, AIUTARE ED ISTRUIRE IN CASENTINO

MESI DI GIUGNO – LUGLIO E SETTEMBRE 2020

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 20.00

RAGAZZI DAI 12 AI 17 ANNI

ISCRIZIONI ENTRO IL 30 GIUGNO:

[email protected]

347.3941396

PISCINA COMUNALE

CENTRI ESTIVI 2020

DAL 27/06 AL 4/09 ( INTERRUZIONE PERIODO FERRAGOSTO)

TURNI DA DUE SETTIMANE

BAMBINI E RAGAZZI DAI 6 AI 13 ANNI

ISCRIZIONI DAL 15/06 AL N. 0575593383

PARROCCHIA DI SOCI C/O ORATORIO DI SOCI

ESTATE RAGAZZI 2020 – “IL PICCOLO PRINCIPE”

DAL 29/06 AL 3/07 E DAL 6/07 AL 10/07

DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00

BAMBINI E RAGAZZI DALLA 3^ ELEMENTARE ALLA 2^ MEDIA

ISCRIZIONI FINO AL 27/06:

LAURA PETRUCCI 3341117890

PAOLA ROSSI 3387725021

Associzione Virtus Archiano

In corso di definizione

Il Comune di Bibbiena invece organizza direttamente i segueti campi estivi:

Archimenia, 7-14 anni “Settimane verdi” 20-24 luglio, 27-31 luglio / 17-21 agosto, 24-28 agosto.

Koinè per bambini 4- 6 anni sia a Bibbiena che a Soci, e per bimbi anche più piccoli da 0-3 anni per l’asilo nido.

Per le proposte del Comune dal 22 giugno sarà possibile iscriversi on-line sul sito del Comune, [email protected], telefono 0575.530637

Francesca Nassini commenta: “Abbiamo lavorato duramente ma anche alacremente per avere delle proposte integrate e di alta qualità nel pieno rispetto delle normative vigenti sul covid-19. La nostra intenzione era quella di offrire alle famiglie delle proposte di valore per facilitare la conciliazione dei tempi di lavoro e cura dei minori; ai ragazzi volevamo offrire dei momenti da condividere in libertà e sicurezza, non è stato facile farlo in questi tempi, ma ce l’abbiamo fatta. Ringrazio per questo l’ufficio scuola del Comune ma anche tutte le associazioni che con un gesto di responsabilità e solidarietà hanno dato il loro contributo di idee e un’organizzazione importante se consideriamo che seguire le nuove regole di sicurezza non è uno scherzo. Sono orgogliosa di quello che tutti insieme siamo riusciti a fare, nonostante tutto”.