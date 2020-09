Bibliopride 2020: la Biblioteca comunale di Civitella aderisce alla Giornata nazionale delle biblioteche

CIVITELLA – La Biblioteca comunale di Civitella in Val di Chiana aderisce alla Giornata nazionale delle biblioteche, giunta alla nona edizione. Il Bibliopride 2020, nella settimana dal 21 al 27 settembre, sarà dedicato a “Le biblioteche al tempo della pandemia“, allo scopo di valorizzare il lavoro messo in campo dalle biblioteche nelle diverse fasi dell’emergenza.

“Nello specifico – spiegano il sindaco Ginetta Menchetti e l’assessore alla Cultura Valeria Nassini – la Biblioteca comunale ha promosso e continua a promuovere il servizio di biblioteca digitale che rientra a pieno nelle politiche della Regione Toscana e del Comune di Civitella finalizzate a stimolare la partecipazione culturale dei cittadini, in questo caso a partire dalla promozione della lettura in termini di accesso e bibliodiversità”.

Gli iscritti alla Biblioteca comunale di Civitella, aderente alla Rete Documentaria Aretina, possono tuttora accedere gratuitamente alle risorse digitali messe a disposizione attraverso la piattaforma DigiToscana-MediaLibraryOnline, chiedendo le credenziali a [email protected].

Il Bibliopride 2020 partecipa anche al Festival dello sviluppo sostenibile, la più grande iniziativa italiana organizzata per sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale.

“In questa occasione – concludono il sindaco Menchetti e l’assessore Nassini – come negli anni passati, la Biblioteca comunale, in collaborazione con la Farmacia comunale sede di Pieve al Toppo e Proiezione di Tegoleto, dona un libro per il “Pacco Bebè”. Leggere insieme infatti rafforza il legame affettivo tra chi legge e chi ascolta, favorisce lo sviluppo del linguaggio, rassicura il bambino, favorisce l’amore e la curiosità per i libri, accresce il desiderio di leggere”.

Il libro si troverà all’interno del pacco che le famiglie, con apposita lettera, saranno invitate a ritirare presso le farmacie comunali del territorio.